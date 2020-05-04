Чемпионат Европы по мужской спортивной гимнастике в Баку планируется провести осенью

БАКУ /Trend/ - Исполнительный комитет Европейской гимнастики (European Gymnastics) обнародовал новые сроки, отложенных из-за коронавируса чемпионатов Европы по различным видам гимнастики, сообщает Trend со ссылкой на сайт European Gymnastics.

В сообщении отмечено, что Федерация гимнастики Азербайджана подтвердила свое намерение провести чемпионат Европы по мужской спортивной гимнастике осенью 2020 года. Что касается даты проведения чемпионата, она будет объявлена позже – в конце мая.

Напомним, что 34-й чемпионат Европы по мужской спортивной гимнастике должен был пройти в Баку 27-31 мая.

(Автор: Джани Бабаева)