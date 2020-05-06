В Азербайджане выявлено еще 67 случаев заражения коронавирусом, вылечились 28, скончались 2 человека - Оперативный штаб

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлено 67 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 28, скончались два человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Скончались лица 1958 и 1969 годов рождения, результаты анализов которых на COVID-19 оказались положительными.

На сегодняшний день в стране выявлено 2 127 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 536, скончались 28 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 563 больных, из них состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период было проведено 169 790 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)