В Баку будет изменена схема движения автобусов по 8 маршрутам

БАКУ /Trend/ - В Баку будет изменена схема движения автобусов по некоторым маршрутам.

Как сообщили в четверг Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), в связи с ремонтными работами на улице 28 Мая на отрезке между улицами Юсифа Сафарова и Кёвкяб Сафаралиевой с восьмого мая будет временно ограничено движение транспортных средств.

Ввиду этого движение автобусов №№ 1, 2, 4, 21, 30, 32, 46, 49 и 175 будет организовано по альтернативным маршрутам, то есть через улицы Узеира Гаджибейли, Кёвкяб Сафаралиевой и Пушкина.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)