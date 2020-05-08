Возвратившиеся на родину азербайджанские моряки благодарят руководство страны

БАКУ/Trend - Азербайджанцы – члены экипажа судна, охваченного пожаром 8 апреля в Средиземном море, возвратились на родину.

Старший механик Меджидали Керимов, находившийся на палубе судна “Bellatrix”, где произошел пожар, рассказал о происшествии и выразил руководству страны признательность за возможность вернуться на родину:

“Благодарим Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за оказанное нам содействие в возвращении на родину. Большую помощь нам оказало и руководство Государственного комитета по работе с диаспорой. Сотрудники Государственного комитета постоянно интересовались нами. Кроме того, постоянный контакт с нами поддерживало и посольство нашей страны в Турции. Oни помогли нам с эвакуацией.”

Oн сообщил, что пожар произошел в открытом море у берегов Мальты. Причиной стало короткое замыкание. После пожара экипаж в составе 12 человек пересадили на другое судно, но Италия не приняла их.

По словам M.Керимова, они направились в Турцию. 12 апреля моряки отбыли в Турцию и после пребывания в течение нескольких дней в связи с пандемией на одном из судов у берегов Измира прибыли в Стамбул.

Во время происшествия на судне находились 4 гражданина Азербайджана – старший помощник капитана Джахангир Азизли, старший механик Меджидали Керимов, мотористы Кямиль Бадалов и Талят Джебраилов.