В Баку временно ограничен въезд на один из проспектов

БАКУ /Trend/ - В Баку 16 и 17 мая временно ограничивается въезд на проспект Зии Буниятова с круга 20 Января, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Ограничение вводится в связи с ремонтными работами. В качестве альтернативы водители могут въезжать на проспект с улиц Асифа Магеррамова, Джейхуна Салимова и Абдулвахаба Саламзаде.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)