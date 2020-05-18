Правила карантина могут быть изменены с учетом эпидемиологической ситуации - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - С учетом эпидемиологической ситуации, мы можем предложить изменения в правилах карантина в праздничные и выходные дни.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, эта практика применяется и в других странах, в частности в Турции.

"В Турции в выходные дни применяется крайне жесткий карантин. И в Азербайджане могут быть применены эти правила с учетом эпидемиологической ситуации", - сказала Ягут Гараева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)