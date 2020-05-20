В период карантина мигрантам в Азербайджане оказывались только электронные услуги

БАКУ /Trend/ - В период карантина Государственная миграционная служба Азербайджана оказывала мигрантам лишь электронные услуги.

Об этом на сегодняшнем онлайн-брифинге сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает в среду Trend.

Гусейнов напомнил, что в Азербайджане осуществляются комплексные меры против пандемии: «Пандемия не обошла стороной и сферу миграции. В связи с самоизоляцией ограничиваются перемещения людей. В этот период Служба также работала оперативно. В стране часть мигрантов – это лица с соответствующим разрешением на проживание, которые живут здесь продолжительное время, остальные – те, у которых нет визы, или приехавшие с визой. В период карантина с целью защиты здоровья и безопасности иностранцев и лиц без гражданства, их удобства и сведения к минимуму нахождения вне дома Миграционная служба осуществляла ряд услуг исключительно в электронном порядке, такие документы отправлялись по электронной почте».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровщан Гусейнов)