Назначен начальник Управления кадров генпрокуратуры Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Назначен начальник Управления кадров генпрокуратуры Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на генпрокуратуру.
Приказом, подписанным генеральным прокурором Кямраном Алиевым, Натиг Гусейнов освобожден от должности начальника Управления правового обеспечения генпрокуратуры и назначен начальником Управления кадров.
Натиг Гусейнов работает в органах прокуратуры с 2007 года.
В 1998-2007 гг. он работал на ответственных должностях в Аппарате Верховного Меджлиса Нахчыванской АР и минюсте Нахчыванской АР, с 2008 года занимал должность начальника Управления правового обеспечения генпрокуратуры.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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