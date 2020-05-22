БАКУ /Trend/ - В июне в Азербайджане будут проведены серологические исследования.

Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в ходе этих исследований будет изучена реакция иммунитета человека на симптоматический и асимптоматический ход заболевания.

С этой целью уже определены целевые группы. В ходе исследований будет изучена реакция антител на COVİD-19.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)