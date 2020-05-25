Обнародована фактическая погода в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Обнародованы фактические погодные условия на территории Азербайджана.
Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, по данным на 18:00 в Шаруре, Шахбузе, Ордубаде, Дашкесане, Гадабеке, Загаталах, Евлахе, Шеки, Агстафе, Нахчыване, Балакене наблюдались грозы, шел дождь.
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