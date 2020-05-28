Подарки от Azercell семьям шехидов и гражданам с ограниченными физическими возможностями в честь 28 Мая - Дня Республики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ведущий мобильный оператор страны порадовал семьи шехидов, людей с ограниченными физическими возможностями и малообеспеченные семьи, проживающие в регионах.

Как передает Trend, в рамках своей стратегии по корпоративной социальной ответственности, OOO “Azercell Telekom” вновь направляет свое внимание на наиболее уязвимых граждан страны. В этот раз, по случаю 28 Мая- дня создания Азербайджанской Демократической Республики, компания доставила посылки с продуктами питания более 1000 семьям шехидов Карабахской войны, малоимущим семьям, а также гражданам с ограниченными физическими возможностями, получившим увечья во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Подарки были доставлены адресатам проживающим в районах Имишли, Агстафа и Шемаха при содействии OOO “Азерпочт” при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики. Отметим, что список малоимущих семей и семей шехидов был представлен местными органами Исполнительной Власти.

Следует напомнить, что ООО “Azercell Telekom” и ранее, с целью поддержки наиболее нуждающихся граждан, по случаю праздников Новруз и Рамазан, а также в рамках борьбы с инфекцией коронавируса (COVID-19) организовала раздачу продовольственных подарков более 10 000 малоимущим семям, а также семьям, где проживают лица с инвалидностью I-ой группы.

В знак поддержки социальных инициатив, реализованных ведущим мобильным оператором, сотрудники Azercell также внесли свой вклад в реализацию благотворительной акции. Так, в период особого карантинного режима, группа волонтеров «Azercell Könüllüləri», состоящие из сотрудников компании, доставляли продовольственные продукты малоимущим семьям.

ООО “Azercell Telekom” и впредь намерено продолжать оказывать социальную поддержку наиболее уязвимым слоям населения.

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана - ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время пять миллионов абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%, территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".