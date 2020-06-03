Минтруда Азербайджана готовит план, пресекающий необоснованную передачу детей в детдома

БАКУ/Trend/ - Минтруда и социальной защиты населения подготовит «План развития семьи» для пресечения необоснованной передачи детей в государственные детские дома, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Для подготовки этого плана в первую очередь необходимо побывать в тех семьях, которые отдали детей в эти учреждения.

В указанных целях уже началось оценивание этих семей для выявления причин, по которым их дети были отданы в учреждение, в том числе социально-психологического состояния, потребностей в социальной защите, потенциала проживания ребенка в семье, рисков и прочего.

Вышеназванный план, который будет разработан по результатам этого мониторинга, предназначен для оказания мер социальной поддержки этим семьям по необходимым направлениям.

К процессу оценивания привлечены два региональных Центра поддержки семей Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, соцработники UNİCEF в региональных проектах Азербайджана, соцработники Бакинского центра поддержки семей азербайджанской ассоциации SOS Uşaq Kəndləri.

Посредством онлайн-платформы они проинструктированы министерством, им вручены документы международного стандарта, определяющие потребность в соцуслугах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)