Бакинский бульвар перенесет вас в прошлое - представлены эксклюзивные фото

БАКУ/Trend/ - В Приморском национальном парке представлена выставка "Исторические фотографии Бакинского бульвара", которая вызвала большой интерес у жителей столицы и туристов.

Об этом в среду сообщила Trend глава пресс-службы Управления Приморского бульвара Гюнай Эльмаргызы.

По ее словам, среди свыше 100 фотографий большинство представлены широкой общественности впервые.

"Фотографии, которые были собраны из личных коллекций, зарубежных и местных архивов были отреставрированы на самом высоком уровне. Они охватывают историю морского побережья и Бакинского бульвара с 1861 по 1990 годы. На выставке демонстрируются фотографии Баку, впервые в 1860 году сделанные с моря. Целью организации выставки на открытом воздухе является наглядная демонстрация исторических этапов развития Бакинского бульвара, просвещение граждан и зарубежных туристов", - сказала Эльмаргызы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)