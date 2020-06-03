Рамин Байрамлы: Если будут соблюдаться правила, ограничений может и не быть
БАКУ /Trend/ - Возможно, если люди будут соблюдать правила, мы можем не вводить ограничения в конце следующих недель.
Как сообщает в среду Trend об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
По его словам, несмотря на то, что ранее обсуждались дальнейшие смягчения, в текущих условиях это невозможно.
"Мы очень хотим, чтобы граждане соблюдали инструкции, чтобы мы в скором времени вернулись к обычной жизни", - сказал Рамин Байрамлы.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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