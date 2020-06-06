В Азербайджане за нарушение карантинного режима оштрафованы 900 человек
БАКУ /Trend/ - За несоблюдение требований Оперативного штаба при Кабинете министров по ужесточению особого карантинного режима в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране и на Апшеронском районе оштрафованы 900 человек.
Как сообщает Trend, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев.
С начала применения карантинного режима (6 июня 00.00) до 17.00 сегодняшнего дня административные протоколы были составлены в отношении около 900 человек.
В связи с запретом движения транспорта, полным прекращением работы всех магазинов и ресторанов, а также предприятий общественного питания, улицы и проспекты, парки и аллеи Баку опустели.
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