Завтра в Азербайджане пройдет очередной пробный онлайн-экзамен

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 9 июня проведет очередной пробный онлайн-экзамен по специальному программному обеспечению ProctorDİM, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.

Участие в экзамене бесплатное. Регистрация на экзамен проводится 8 июня с 11:30 до 17:00 часов.

Экзамен планируется провести 9 июня в 12:00, и пока в нем по плану будет участвовать 500 пользователей.

В новом пробном экзамене будут использованы тестовые задания, представленные 5 июня.

Сдача лицами, нарушившими правила экзамена 9 июня, будет приостановлена.

За экзаменационным процессом контролеры будут наблюдать в режиме онлайн.

По окончанию экзамена пользователь получает информацию о баллах.

Для тестирования программного обеспечения подготовлена пробная версия экзамена по азербайджанскому языку (государственному языку) для учащихся 11-х классов, обучение которых ведется не на азербайджанском языке.

Желающие принять участие в пробном онлайн-экзамене должны пройти регистрацию в «личном кабинете» на странице ГЭЦ по ссылке https://eservices.dim.gov.az/elimt/BurSinaq.

Для участия в пробном онлайн-экзамене пользователь должен скачать и установить на свой компьютер программу ProctorDİM https://otk.az/ProctorDIM/ProctorDIM.zip.

С необходимыми требованиями системы для использования программы на компьютере можно ознакомиться на по ссылке https://eservices.dim.gov.az/elimt/BurSinaq/SystemReqiurements.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)