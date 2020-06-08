Завтра в Азербайджане пройдет очередной пробный онлайн-экзамен
БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 9 июня проведет очередной пробный онлайн-экзамен по специальному программному обеспечению ProctorDİM, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.
Участие в экзамене бесплатное. Регистрация на экзамен проводится 8 июня с 11:30 до 17:00 часов.
Экзамен планируется провести 9 июня в 12:00, и пока в нем по плану будет участвовать 500 пользователей.
В новом пробном экзамене будут использованы тестовые задания, представленные 5 июня.
Сдача лицами, нарушившими правила экзамена 9 июня, будет приостановлена.
За экзаменационным процессом контролеры будут наблюдать в режиме онлайн.
По окончанию экзамена пользователь получает информацию о баллах.
Для тестирования программного обеспечения подготовлена пробная версия экзамена по азербайджанскому языку (государственному языку) для учащихся 11-х классов, обучение которых ведется не на азербайджанском языке.
Желающие принять участие в пробном онлайн-экзамене должны пройти регистрацию в «личном кабинете» на странице ГЭЦ по ссылке https://eservices.dim.gov.az/elimt/BurSinaq.
Для участия в пробном онлайн-экзамене пользователь должен скачать и установить на свой компьютер программу ProctorDİM https://otk.az/ProctorDIM/ProctorDIM.zip.
С необходимыми требованиями системы для использования программы на компьютере можно ознакомиться на по ссылке https://eservices.dim.gov.az/elimt/BurSinaq/SystemReqiurements.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)