Управление образования по г. Баку рекомендует родителям выбирать онлайн-собеседования

БАКУ/Trend/ - Управление образования по г. Баку обратилось к родителям в связи с приемом в I класс детей, не посещавших «нулевки» общеобразовательных учреждений в секторах с другим языком преподавания, сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление.

В настоящее время онлайн-собеседования по приему продолжаются.

Родители, несмотря на предоставленный выбор, предпочитают онлайн-собеседование.

Наблюдения показывают, что в присутствии членов семьи и дома дети свободнее выражают себя, поэтому у тех из них, которые успешно прошли онлайн-собеседование, относительный показатель выше.

В Управлении отметили, что онлайн-собеседования положительно влияют на родителей и детей с психологической точки зрения. Они доступны для всех.

В связи с существующей санитарно-эпидемиологической ситуацией дата проведения живого собеседования по приему в I класс детей по другим секторам общеобразовательных заведений пока неизвестна, поэтому для родителей, записавшихся на живое собеседование, в «личном кабинете» предоставлена возможность написать в рубрику «Связь», либо изменить выбор в электронной системе, выбрав онлайн-собеседование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )