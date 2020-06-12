В дни ужесточенного карантина в Азербайджане колл-центр 108 "Службы ASAN" будет работать в особом режиме

БАКУ /Trend/ - Согласно соответствующему постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров, с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня 2020 года на территории Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов вводится ужесточенный режим карантина.

Как сообщает в пятницу Trend, в дни ужесточенного карантина люди, нуждающиеся в диализе, смогут обратиться в колл-центр 108 "Службы ASAN" для посещения соответствующего медучреждения. Волонтеры ASAN обеспечат транспортировку этих лиц в соответствующие медучреждения и их возвращение специальными транспортными средствами.

Помимо этого, граждане, у которых в эти дни возникнет необходимость в получении коммунальных услуг, а также в других неотложных случаях, смогут обратиться в колл-центр 108 для координации с соответствующей службой.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)