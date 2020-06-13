В Баку началось строительство 7 новых зданий школ
БАКУ/Trend/ - В Баку началось строительство семи новых зданий школ, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Управление образования по г. Баку.
В 2019-2020 учебном году в пяти школах, функционирующих при Управлении, проведен капитальный ремонт. Кроме того, снесены старые и построены новые здания трех школ.
Продолжается снос старых и строительство новых зданий для 4 школ. Для одной школы строится дополнительный корпус. Кроме того, в 109 учебных заведениях были проведены текущий ремонт и инженерно-коммуникационные работы.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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