В Азербайджане начался прием документов лиц, желающих получить двойной диплом

БАКУ /Trend/ - Согласно совместной программе двойного диплома Азербайджанского государственного педагогического университета и Университета Джорджа Вашингтона, объявляется очередной прием документов в магистратуру по специальности «Образование», сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.

В экзамене, который планируется провести в рамках этой программы в июле 2020 года, могут участвовать лица, окончившие бакалавриат по специальностям в сферах гуманитарных и социальных дисциплин, экономики и управления и одну из специальностей в группе специальностей, относящейся к естественным наукам. Это должны быть выпускники текущего года и прошлых лет, не участвовавшие в приемном экзамене в магистратуру, проведенном 23 февраля 2020 г. Прием обращений кандидатов, желающих обучаться по программе двойного диплома, будет продолжен до 20 июля 2020 г.

(Текст: Кямаля Сеидова)