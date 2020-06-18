Рашад Махмудов: Страна может столкнуться с угрозой потери 50% заразившихся коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В ситуации, когда часть населения Азербайджана не верит в угрозу коронавируса, мы можем столкнуться с более тяжелыми последствиями.
Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал зампредседателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент), эксперт Оперативного штаба Рашад Махмудов.
По его словам, все граждане Азербайджана должны осознать реальность этой угрозы и бороться с ней.
"Мы можем столкнуться с угрозой потери 50 процентов пациентов. Имея столько информации, мы должны отнестись к данному вопросу крайне ответственно. С этим заболеванием необходимо бороться сообща", - сказал Махмудов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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