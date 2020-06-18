Оперативный штаб предупредил об опасности применения дексаметазона для профилактики против COVİD-19

БАКУ /Trend/ - Применение дексаметазона в целях профилактики против COVİD-19 может вывести из строя иммунную систему.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

"Поступила информация о том, что граждане интересуются в аптеках препаратом дексаметазон. Хотим предупредить, что этот препарат категорически нельзя использовать в профилактических целях против коронавируса, так как это может вывести из строя иммунную систему", - сказал он.

Байрамлы отметил, что в Азербайджане применяются все лечебные протоколы в связи с вирусом. "Дексаметазон не является каким-либо новшеством. Этот препарат всегда использовался как противовоспалительное средство", - подчеркнул он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)