TƏBİB: Желаемого результата от краткосрочных ограничений в выходные дни не получено

Общество 20 июня 2020 11:21 (UTC+04:00)
TƏBİB: Желаемого результата от краткосрочных ограничений в выходные дни не получено

БАКУ /Trend/ - Вчера в Азербайджане было выявлено 438 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем, зафиксированным в стране за прошедшее время по количеству случаев инфицирования.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, на сегодняшний день в стране от коронавируса скончались 143 человека.

"К большому сожалению, число скончавшихся растет, в результате чего особый режим карантина в стране продлен. Следует отметить, что мы не получили желаемого результата от краткосрочных ограничений в выходные дни. Призываю всех граждан снизить социальную активность. Сегодня любой человек может быть источником инфекции, каждый может заразиться вирусом", - добавила Гараева.

Отметим, что на сегодня в стране выявлены 11 767 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 6 325, скончались 143 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 5 299 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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