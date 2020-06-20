Ульви Мехтиев о правилах посещения врача в период ужесточенного режима карантина

БАКУ/Trend/ - Портал icaze.e-gov.az предусмотрен для выдачи разрешений сотрудникам структур, деятельность которых не запрещена в период ужесточенного режима карантина.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что это разрешение выдается только для того, чтобы приходить и уходить с работы. По его словам, система SMS-разрешений 8103 предусмотрена только для того, чтобы покинуть место жительства и нахождения в случае необходимости.

"Разрешение на посещение врача выдается на два часа, и если время нахождения в медучреждении превышает два часа, то граждане должны получить там соответствующую справку, и при необходимости представить ее сотрудникам полиции", - сказал Мехтиев.

Он добавил, что граждане не должны выходить на улицу без крайней необходимости.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)