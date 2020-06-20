TƏBİB: Прошедшим лечение от коронавируса рекомендуется повременить с выходом на работу
БАКУ /Trend/ - Лицам, прошедшим лечение от коронавируса, рекомендуется после выписки из медучреждения повременить в течение 21 дня с выходом работу.
Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева.
"Также не рекомендуется посещать больных коронавирусом. Это новый и крайне опасный вирус", - сказала Гараева.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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