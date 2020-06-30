Выпускник Бакинской высшей школы нефти поступил в докторантуры трех престижных университетов США

БАКУ/Trend/ - Студент Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Махаммад Велиев поступил одновременно в три престижных университета США. М. Велиев, окончивший в этом году магистратуру факультета нефтегазовой инженерии БВШН, был принят в Университет Южной Калифорнии, Университет Техаса в Остине и Университет Техаса A & M для обучения на степень доктора наук с выплатой полной стипендии. Выпускник БВШН, который также окончил с отличием бакалавриат вуза, решил продолжить свое образование в Университете Южной Калифорнии. Представляем вашему вниманию интервью с этим молодым человеком.

- Поздравляем Вас с достигнутым успехом! Расскажите, пожалуйста, немного о себе.

- Я родился в 1996 году в городе Баку. Начальное образование я получил в 2002-2006 годах в средней школе № 286 Ясамальского района города Баку. В 2006-2013 годах я проходил обучение в Технико-гуманитарном лицее Насиминского района. После окончания этого лицея в 2013 году я набрал 662 балла на вступительных экзаменах ГКПС и был принят в Бакинскую высшую школу нефти на факультет «Нефтегазовая инженерия». В 2013-2018 годах я обучался в БВШН на степень бакалавра в области нефтегазовой инженерии. Во время учебы в вузе я стал членом клубов инженеров нефтяников, интеллектуальных игр, а также шахматного и футбольного клубов и принимал активное участие во многих мероприятиях, организованных этими клубами. Я также участвовал в программах летней стажировки, организованных компанией SOCAR в 2015, 2016, 2017 годах, компанией Schlumberger - в 2016 году и компанией BP - в 2017 году. Кроме этого, в 2016 году я был принят в Группу молодых талантов при Обществе инженеров-нефтяников, которая впоследствии способствовала моему поступлению в университеты США для учебы на степень доктора наук. В группе, где я проучился 2 года, моими учителями были инженеры, работающие в нефтяной сфере, которые оказывали поддержку студентам на добровольных началах. В 2018 году я получил диплом бакалавра с отличием. Далее я продолжил свое обучение в БВШН по специальности «Нефтегазовая инженерия». В летние месяцы 2019 года я проходил стажировку в компании ВР, а в этом году я был зачислен в докторантуру Университета Южной Калифорнии в США, где я буду получать стипендию в полном размере в течение 4 лет обучения.

- Как вы добились этого успеха?

- Это был очень долгий процесс. Думаю, что я достиг успеха благодаря тому, что я получил качественное образование, приобрел необходимый опыт, работая в местных и международных компаниях, активно участвовал в академических и неакадемических семинарах и мероприятиях. Кроме этого, своим успехом я обязан конкурентной и дружественной атмосфере, которая сложилась в Бакинской высшей школе нефти, уважению, выказываемому членами моей семьи к принимаемым мною решениям, их поддержке, моему усердию в учебе и тяге к знаниям, а также целеустремленности.

- Остались ли Вы довольным своей учебой в Бакинской высшей школе нефти? Помогло ли Вам обучение в этой школе достичь своих целей?

- Еще учась в 11-ом классе, я думал о том, в какой университет я буду поступать по окончании средней школы. Я считал, что при выборе вуза необходимо руководствоваться следующими критериями: вуз должен соответствовать международным стандартам и обучение в нем должно проводиться на английском языке, в вузе должна быть конкурентная, интеллектуальная и дружественная атмосфера, приобретённые там знания и навыки должны соответствовать требованиям не только местного, но и рынков труда зарубежных стран. После пяти лет обучения в бакалавриате и двух лет обучения в магистратуре БВШН я могу с уверенностью сказать, что сделал правильный выбор и она является вузом, полностью оправдавшим мои ожидания.

- Какую роль сыграло образование, полученное Вами в БВШН, при поступлении в Университет Южной Калифорнии?

- Во время учебы на подготовительном курсе (Foundation) БВШН я освоил английский язык и приобрел компьютерные навыки. Я получил очень качественное образование в области нефтегазовой инженерии в течение моего обучения в бакалавриате (4 года) и магистратуре (2 года) вуза. Обучение в Высшей школе проводилось на основе образовательной программы Университета Хериот Ватт. Кроме того, дружеская и интеллектуальная атмосфера, сложившаяся в БВШН, прекрасные условия, созданные в школе для развития социальных навыков, клубы и общества, действующие при вузе, также сыграли важную роль в моем личном развитии. Учитывая все вышеперечисленные факторы, можно сказать, что учеба в БВШН повысила мою уверенность в себе и помогла мне поступить в зарубежные университеты.

- Почему Вы решили продолжить свое обучение в докторантуре именно Университета Южной Калифорнии?

- Я впервые услышал о Data Science, когда учился на последнем курсе бакалавриата. После изучения этой области в течение некоторого времени, я понял, что она соответствует моим интересам и является перспективной. Я начал использовать все доступные информационные ресурсы, чтобы еще больше изучить эту сферу. В результате я решил продолжить обучение именно в сфере Data Science. В этом году я поступил одновременно в несколько самых престижных в мире вузов, специализирующихся в сфере нефтегазовой инженерии, но я остановил свой выбор на Университете Южной Калифорнии. Причиной этого выбора явился мой интерес к Data Science. Кроме этого, на мой выбор оказали сильное влияние такие факторы, как месторасположение вуза, престиж университета, его специализация в области компьютерных наук, а также общие интересы, которые я разделяю с профессором, с которым я буду работать.

- Что Вы планируете делать после получения докторской степени (PhD)?

- У меня нет конкретного плана, потому что мы живем в очень динамичное время, и мои интересы быстро менялись в последние годы. На мой взгляд, интересно заниматься научной деятельностью в крупных технологических компаниях. Один из моих главных приоритетов - вернуться в Азербайджан после получения определенного опыта в США и применить этот опыт в моей стране.