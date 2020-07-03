Рамин Байрамлы: в Нахчыване на сегодня выявлено 142 случая инфицирования

БАКУ /Trend/ - В начальный период пандемии сотрудники TƏBİB были командированы в Нахчыван, где провели оценку ситуации.

Об этом на брифинге, состоявшемся сегодня в Оперативном штабе при Кабинете министров, сказал председатель правления Объединения управления медицинских территориальных подразделений Рамин Байрамлы.

По его словам, в Нахчыванской Автономной Республике создана современная лаборатория для тестирования, где на сегодняшний день проведено 9 290 тестов, в результате которых выявлено 142 зараженных.



"Из них 126 человек выздоровели и 11 - умерли. В настоящее время лечение пяти пациентов продолжается", - подытожил Рамин Байрамлы.



(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)