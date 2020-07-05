Положительный результат в борьбе с коронавирусом зависит от ответственного поведения каждого гражданина - эксперт

БАКУ /Trend/ - Очередное увеличение числа случаев заражения происходит не только в Азербайджане. Во многих странах вновь принимаются серьезные карантинные меры.

Об этом сказала Trend доктор философии по медицине Язгуль Абдиева.

По ее словам, многие страны столкнулись с новым ростом числа инфекций после первого этапа смягчения карантинного режима. Так как ослабление карантинного режима создает основу для новой волны заражения, и многие страны вынуждены вновь ужесточать свою деятельность.

Абдиева отметила, что с 5 июля Казахстан продлит срок карантина еще на две недели. В то же время страна наложит ограничения на людей старше 65 лет, чтобы они не выходили на улицу. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов также предложил продлить срок карантина в 11 регионах из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.

В настоящее время эксперт считает продление карантинного режима в Азербайджане правильным шагом и отмечает, что с помощью этих мер можно будет цепное инфицирование.

"Однако достижение положительного результата в борьбе с коронавирусом сейчас зависит не только от деятельности правительства, оперативного штаба при Кабинете министров, но и от ответственного поведения нашего общества в целом и каждого гражданина. Вопрос, который сегодня беспокоит нас всех - все еще высокий уровень заражений. К сожалению, несмотря на неоднократные предупреждения, мы являемся свидетелями таких фактов, что люди не носят маски в общественном транспорте, в закрытом помещении, посещают родственников и соседей, зараженных коронавирусом, участвуют в похоронах и организации различных собраний. Если люди не будут следовать правилам, не удастся достичь желаемого результата", - отметила Абдиева.

Напомнив, что коронавирус - это не только проблема Азербайджана, Абдиева сказала, что весь мир серьезно страдает от пандемии.

"Это должно быть сигналом для каждого из нас вести себя ответственно, укреплять наше единство и солидарность", - добавила она.

(Автор: Ильхама Исабалаева)