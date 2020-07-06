В Насиминском районе Баку приостановлена подача воды

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтными работами по устранению аварии, произошедшей на магистральном водопроводе в Насиминском районе Баку, сегодня в части указанного района столицы (в основном центральные улицы) приостановлена подача воды, сообщили в понедельник Trend в ОАО "Азерсу".

В течение дня авария будет устранена, а водоснабжение - восстановлено, отмечено в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова.)