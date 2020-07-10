В Баку перечислены пенсии за текущий месяц
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась выплата пенсий за июль, сообщает в пятницуTrend со ссылкой на минтруда.
Согласно сообщению, в Баку уже перечислены пенсии за текущий месяц. Пенсионные средства были переведены на банковские счета пенсионеров.
С 15 по 16 числа текущего месяца пенсии будут выплачиваться в других городах и регионах страны, а также государственным служащим, военнослужащим и сотрудникам спецслужб.
В июле будет обеспечена досрочная выплата пенсий, пособий, стипендий и адресной помощи.
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