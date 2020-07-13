Минэкологии Азербайджана предупредило о нестабильных погодных условиях до 17 июля
БАКУ /Trend/ - До полудня 17 июля в регионах Азербайджана ожидается нестабильная погода, пройдут грозы, дожди, местами интенсивного характера, в некоторых местах ожидается град.
Как сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии, западный ветер местами будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. Ожидается повышение водности рек, есть вероятность кратковременных наводнений и селей в некоторых горных районах.
(Текст: Турал Гараджаев)
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