Директор Клинического медицинского центра освобожден от занимаемой должности

БАКУ /Trend/ - Соответствующим приказом председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамина Байрамлы директор публичного юридического лица "Клинический медицинский центр" Дадашов Адалят Имамджан оглу освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, передает во вторник Trend со ссылкой на TƏBİB.

Другим приказом председателя правления TƏBİB, доктор философии по медицине Гафаров Ильхам Гейдар оглу назначен на должность директора, а Масимов Гусейн Меджид оглу - на должность главного врача и заместителя директора по лечебному делу.

(Текст: Турал Гараджаев)