Директор Клинического медицинского центра освобожден от занимаемой должности
БАКУ /Trend/ - Соответствующим приказом председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамина Байрамлы директор публичного юридического лица "Клинический медицинский центр" Дадашов Адалят Имамджан оглу освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, передает во вторник Trend со ссылкой на TƏBİB.
Другим приказом председателя правления TƏBİB, доктор философии по медицине Гафаров Ильхам Гейдар оглу назначен на должность директора, а Масимов Гусейн Меджид оглу - на должность главного врача и заместителя директора по лечебному делу.
(Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
В Азербайджане выявлено 493 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 561, скончались 8 человек - Оперативный штаб
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии подстанции "Беюкшор" (ФОТО)
Минобороны Азербайджана: Армения не должна забывать, что новейшие ракетные комплексы в арсенале нашей армии позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС
Президент Ильхам Алиев в видеоформате принял Джейхуна Байрамова в связи с его назначением на должность министра иностранных дел (ФОТО)
Для прохождения военной службы на добровольной основе со вчерашнего дня зарегистрировано 4 тыс. граждан
Госслужба по мобилизации Азербайджана: Все добровольно обратившиеся для прохождения военной службы состоят на учете
Минобороны Азербайджана: Армяне специально распространяют дезинформацию, чтобы оправдать новую атаку
Эльмира Сулейманова: Мы с болью в сердце отправили в последний путь каждого из героически погибших наших детей
Заявление Русской Общины Азербайджана в связи с очередной провокацией Армении на границе с Азербайджаном
Представители Узбекистана и Малайзии провели переговоры по сотрудничеству в сфере авиационных грузоперевозок
При поддержке PASHA Insurance и PASHA Life для борьбы с пандемией COVID-19 в Азербайджан были привлечены специалисты из Кубы
Армения в панике: наша армия нанесла врагу сокрушительные удары - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Андрей Руденко: Россия прилагает все возможные усилия, чтобы положить конец кровопролитию на границе между Азербайджаном и Арменией - интервью Михаилу Гусману
Микаил Джаббаров: До 1 августа предпринимателям предоставят на выбор 3 банка на цифровой кредитной платформе
Микаил Джаббаров: За 6 месяцев 2020 г поступления за счет депозита НДС по частному сектору выросли на 6,8%