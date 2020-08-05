В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 7 883 теста на коронавирус.

Об этом, как передает в понедельник Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на пятое августа.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 759 229 тестов.

Число активных больных составляет 3 787 человек, 255 человек из них в реанимации, а 51 человека подключены к аппаратам искусственного дыхания.