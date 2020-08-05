В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 7 883 теста на коронавирус.
Об этом, как передает в понедельник Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на пятое августа.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 759 229 тестов.
Число активных больных составляет 3 787 человек, 255 человек из них в реанимации, а 51 человека подключены к аппаратам искусственного дыхания.
Лента новостей
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены еще 109 квартир - минтруда Азербайджана (ФОТО)
Азербайджанский депутат в европейской прессе обратила внимание мирового сообщества на преступления армян на почве ненависти
Казахстану следует уделить внимание поискам новых месторождений подземных вод как стратегического резерва
Состоялся очередной этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений (ФОТО/ВИДЕО)
Азад Рагимов: Очень хотелось бы, чтобы в спортивных комплексах возобновилась спортивная деятельность
Азербайджанские депутаты приняли в первом чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях
Агентство по развитию МСБ Азербайджана способствует привлечению иностранных инвестиций в регионы (ФОТО)
Рамин Байрамлы: В Азербайджане для лечения больных COVİD-19 задействованы всего 5 больниц модульного типа
Даже наблюдая положительную динамику в связи с коронавирусом, не стоит успокаиваться - заслуженный деятель искусств Аяз Салаев
Завотделом Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев встретился с очередным лидером партии
Отменены разрешения на выход из дома, но никто не отменял правильного, разумного отношения к пандемии - народный писатель Натиг Расулзаде
Глава парламентского комитета Азербайджана: Глобальная динамика распространения коронавируса требует от нас осторожности
Председатель комитета: в Азербайджане следует принять серьезные меры по недопущению экономического кризиса