Выросла численность населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С начала года численность населения Азербайджана увеличилась на 28 786 человек, или на 0,3 процента, сообщает Trend со ссылкой на государственный комитет по статистике Азербайджана.

По состоянию на первое июля 2020 года численность населения Азербайджана достигла 10 095 894 человек. В структуре населения 52,8 процента населения составляют жители города, 47,2 процента - села.

В гендерном соотношении 49,9 процента населения страны - мужчины, 50,1 процента - женщины. Соответственно, на каждые 1000 мужчин приходится 1002 женщины.

Плотность населения составила 117 человек на один квадратный километр.

За январь-июнь текущего года районными и городскими отделами регистрации министерства юстиции Азербайджана зарегистрировано 59 356 новорожденных, или 12 младенцев на каждые 1000 человек. В гендерном соотношении 53,3 процента новорожденных - мальчики, 46,7 процента - девочки. Среди новорожденных - 1608 близнецов, 57 тройняшек.

В январе-июне 2020 года в стране было зарегистрировано 31 016 смертей, а уровень смертности составил 6,3 человека на 1000 человек населения .

В первом полугодии этого года отделами регистрации было зарегистрировано 17 841 браков и 7 107 разводов, то есть 3,6 брака и 1,4 развода на каждые 1000 человек населения.

В январе-июне текущего года соответствующими структурами министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы было зарегистрировано прибытие на постоянное место жительства в Азербайджан 820 человек, из Азербайджана по данной категории уехало 374 человека.

(Автор: Эльдар Джанашвили)