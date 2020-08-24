Генпрокуратура провела операцию в Гяндже

БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре провела операцию в Гяндже, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В ближайшее время общественности будет предоставлена подробная информация о данной операции.

(Текст: Кямаля Сеидова.)