Генпрокуратура провела операцию в Гяндже
БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре провела операцию в Гяндже, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
В ближайшее время общественности будет предоставлена подробная информация о данной операции.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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