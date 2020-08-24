Госслужба автотранспорта Азербайджана выразила соболезнования грузинской стороне в связи с автокатастрофой

БАКУ /Trend/ - Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана выразила соболезнования Грузии в связи с ДТП, повлекшим собой гибель пассажиров, передает в понедельник Trend со ссылкой на Госслужбу.

"Mы весьма опечалены трагическим дорожно-транспортным происшествием, повлекшим за собой гибель пассажиров. Выражаем глубокое соболезнование семьям погибших в аварии и желаем скорейшего выздоровления раненым", - сказала пресс-секретарь Госслужбы Нурида Аллахъярова.

Отметим, что 25 августа в Грузии объявлен днем траура в связи с трагической автокатастрофой в муниципалитете Душети, в результате которой погибли 17 человек.

(Текст: Турал Гараджаев.)