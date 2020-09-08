Главный инфекционист Азербайджана: Если выезжающие в районы будут соблюдать правила, роста заражений не будет

БАКУ /Trend/ - Разрешение на въезд-выезд в районы не может серьезно повлиять на уровень распространения коронавируса в стране.

Об этом во вторник сказал Trend главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

Он отметил, что несмотря на послабления карантина, люди должны быть осмотрительны: "Будем надеяться, что послабления и поездки в регионы не станут причиной роста заражений. Заражения увеличиваются из-за того, что люди не придерживаются правил. Если все будут соблюдать правила, дистанцию, то заражений больше не станет. Установленные правила должны соблюдаться. Люди выезжают на своих автомобилях в районы вместе с членами семьи, и если они не будут тесно общаться с близкими родственниками,а больше пользоваться телефоном, то роста заражений не будет. И потом, в сельской местности нет большого скопления людей".

А вот во выезд в регионы на такси может быть небезопасным, сказал Исаев "То есть, если в такси сядут 4 разных пассажира, может быть определенная угроза. Но и в этом случае граждане должны быть внимательными. Если кто-то чувствует у себя какие-то симптомы, то он не должен выезжать в район на такси. С людьми, которые выезжают в районы, необходимо проводить беседы. Разве в период карантина люди не выезжали? Они же ездили в командировки или по работе. Они соблюдали правила в районе, поэтому случаи заражения не увеличивались. Точно также если и сейчас будут соблюдаться правила, то случаи заражения даже уменьшатся".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )