Сброс в Армении сточных вод в реки угрожает природе и здоровью людей в Азербайджане — эксперт

БАКУ /Trend/ - Сбро в рекис промышленных сточных вод в Армении серьезно угрожает окружающей среде и человеческому здоровью в Азербайджане.

Об этом сказал в пятницу Trend член Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов, завлабораторией Института радиационных исследований НАНА, доктор медицинских наук, профессор Муслим Гурбанов.

По его словам, основным источником тяжелых металлов является рудная промышленность. Посредством сточных вод с предприятий этой сферы на территории Армении, тяжелые металлы попадают в реки и в итоге смешиваются с водами рек, протекающих на территории Азербайджана.

Гурбанов отметил, что ряд НИИ и соответствующие структуры министерства экологии и природных ресурсов проводят исследования на предмет качества , уровня химического и радиоактивного загрязнения воды, поступающей Азербайджан посредством трансграничных рек, и используемой для питья и других целей.

По словам эксперта, тяжелые металлы поступают в человеческий организм вместе с питьевой водой, становясь причиной токсичного воздействия. Человеческий организм способен накапливать химические вещества (биоаккумуляция), поэтому этот фактор считается серьезным источником угрозы и для будущих поколений. Тяжелые металлы годами могут скапливаться, оказывая негативное экологическое влияние на живых существ, обитающих в водной среде.

Профессор добавил, что источником облучения являются и радиоактивные отходы Мецаморской АЭС, находящейся на территории Армении. Эти отходы токсичны, и их влияние сильнее, чем у тяжелых металлов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)