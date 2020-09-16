Минобразования обновило сайт "Виртуальная школа"

БАКУ /Trend/ - В новом учебном году запущен обновленный сайт "Виртуальная школа", сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобразования.

На обновленном сайте размещены видеоинструкции для учителей и учащихся о том, как работать на платформе, существует услуга "Виртуальный гид", рубрика "Есть вопросы?".

В рубрике объявлений создана секция с объявлениями для информирования о новшествах в "Виртуальной школе". Здесь будут помещены новости об онлайн-мероприятиях.

В рубриках "Электронная почта" и "Сохраненные" предоставляются услуги электронной почты и услуги по виртуальному бесплатному сохранению информации для пользователей "Виртуальной школы". Посредством электронной почты можно вести переписку и обмениваться письмами между министерством и учителями, учителями и учащимися. В рубрике "Сохраненные" можно хранить файлы объемом до 1 ТВ.