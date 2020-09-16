GalaxyWatch 3 от Samsung – больше чем часы.

Общество 16 сентября 2020 14:35 (UTC+04:00)
GalaxyWatch 3 от Samsung – больше чем часы.

Samsung представил долгожданные умные часы - GalaxyWatch 3. Часы выполнены, в современном дизайне,c интересными цветовыми решениями, а также элегантным ремешком из натуральной кожи. Watch 3 стали на 15% легче и тоньше предыдущей версии, а на большом SuperAMOLEDэкране с разрешением на 360х360теперь еще проще увидеть нужную информацию.Представлено две версии часов: 41-мм и 45-мм. Так, первая оснащена 1,2-дюймовым экраном, тогда как вторая имеет экран диаметром 1,4 дюйма.Яркость на часах регулируется автоматически, при этом все отлично читаемо на солнце. Также, здесьподдерживается функция AlwaysOnDisplay, то есть экран может работать постоянно.Корпус круглой формы, выполнен из нержавеющей стали, также присутствует версия с корпусом из титана.На часах установлен традиционныйвращающийся безель, позволяющий управлять часами, перемещаться между приложениями и задавать настройки.

Часы оснащены процессоромExynos 9110, а также 1 ГБ оперативной и 8 ГБ внутренней памяти. А емкость аккумулятора здесь, составляет 340 и 247 мАчна старшей и младшей модели соответственно, также, имеется поддержка беспроводной зарядки.

GalaxyWatch 3 позиционируются не только как умные, но и как спортивные часы, поэтому в них используется ряд необходимых для подобного устройства датчиков. На тыльной панели их корпуса расположен датчик,измеряющий пульсс 8 светодиодами, он спрятан за стеклом.Также часы могутизмерять давление, уровень насыщения крови кислородом и записать показатели ЭКГ.Дополнительно на часах реализована специальная функция контроля падения.Если пользователь упал и не реагирует в течение минуты, гаджет отправит SMS и позвонит в службу экстренной помощи, с указанием местоположения и короткой звукозаписи (5 секунд).

При помощи Watch 3 вы сможете больше узнать о качестве своего сна. Умные часы отслеживают ваш сон, разбивая его фазы и заносят все данные в журнал.

Кроме выше причисленного GalaxyWatch 3 - это персональный тренер на вашем запястье. Так установленные 120 программ домашних тренировок позволят вам поддерживать отличную спортивную форму. Часы позволят тренироваться с большой эффективностью благодаря выводу на экран всех тренировок, показателей активности, а также рекомендациям в режиме реального времени.Весь плюс девайса в том, что вы сможете заниматься спортом без телефона, благодаря встроенному хранилищу.

Нельзя забывать, что в наши дни часы также выполняют роль стильного аксессуара, поэтому при создании нового Watch 3, инженеры учли и данную особенность девайса. Теперь вы сможете выбрать любой из многочисленных вариантов циферблатов на GalaxyWatch3, дизайн которых прекрасно сочетается с вашим стилем, настроение и т.д. А циферблат можно подстроить под себя, создав индивидуальную комбинацию элементов, которая обеспечит доступ часто используемым виджетам и актуальной информации.
Еще одно новшество, которое вас ждет в часах – это стикеры Bitmoji. Персонализируйте ваш Bitmoji, создайте свою анимированную копию и используйте Bitmoji стикеры для более живого и веселого общения с друзьями и близкими.

Дополнительную информацию о часахGalaxyWatch3 можно получить в сети магазинов BakuElectronics, IrşadElectronics, KontaktHome, Maxi.Az, Soliton, Optimal и World-Telecom.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Строительство автодорожной развязки на выезде из Баку завершится в конце года (Эксклюзив)
Строительство автодорожной развязки на выезде из Баку завершится в конце года (Эксклюзив)
&quot;Белавиа&quot; готова восстановить авиасообщение с Туркменистаном
"Белавиа" готова восстановить авиасообщение с Туркменистаном
Обнародован объем добычи на «Нефтяных камнях»
Обнародован объем добычи на «Нефтяных камнях»
Loading Bars
Лента новостей
Строительство автодорожной развязки на выезде из Баку завершится в конце года (Эксклюзив) Транспорт 15:23
Президент Ильхам Алиев поздравил Еврейскую общину Азербайджана Политика 15:22
"Белавиа" готова восстановить авиасообщение с Туркменистаном Транспорт 15:17
Обнародован объем добычи на «Нефтяных камнях» Энергетика 15:16
В ПО "Азеригаз" произошли кадровые изменения Общество 15:15
Освобождение Баку было вторым значимым историческим событием после провозглашения республики - депутат Политика 15:14
Завтра утром и вечером в Баку прогнозируются дожди Общество 15:13
В первом полугодии 2020 года участились атаки на нефтегазовые компании и системы автоматизации зданий ИКТ 15:10
Банк развития Казахстана рассматривает возможность поддержки создания ВИЭ Энергетика 15:10
Монетарная политика останется неизменной - решение Нацбанка Грузии Грузия 15:09
KATV1 уже 15 лет неуклонно развивается (ФОТО) Общество 15:05
В Москве состоится концерт-посвящение Муслиму Магомаеву Культура 14:57
Режим самоизоляции изменил повседневный образ жизни людей в Азербайджане - профессор медицины Нагорно-карабахский конфликт 14:50
ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии Европа 14:49
ФРГ выдвинула Хельгу Шмид кандидатом на пост генсека ОБСЕ Европа 14:36
GalaxyWatch 3 от Samsung – больше чем часы. Общество 14:35
Евросоюз хочет ужесточить правила деятельности для технологических гигантов Европа 14:33
ЗАО “AzerGold” разработал среднесрочную и долгосрочную корпоративную стратегию Экономика 14:30
В Азербайджане продолжается выплата субсидий фермерам Экономика 14:25
Дан старт новому проекту по безналичной оплате в общественном транспорте Экономика 14:22
На морском месторождении Азербайджана «Шах Дениз» добыто порядка 130 миллиардов м³ газа Энергетика 14:21
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA сократились Транспорт 14:13
Состоялся очередной аукцион по размещению нот ЦБА Финансы 14:10
SOCAR обнародовал объём добычи "Азери-Чираг-Гюнешли" с начала разработки Энергетика 14:10
Существенно вырос объем инвестиций в нефтегазовый сектор Азербайджана Энергетика 14:07
Международный морской порт Туркменбаши объявляет тендер на техническое обслуживание Тендеры 14:06
Туркменистан и Турция заинтересованы в расширении сотрудничества в торгово-экономической сфере Бизнес 14:04
Подведены итоги проведенных в Азербайджане 10 сентября экзаменов по приему на госслужбу Общество 14:04
Юбилей Васифа Бабаева: Удивительные истории из жизни "Ичеришехерли" (ФОТО) Интервью 13:41
Страны ОПЕК+ в августе исполнили сделку на 101% Энергетика 13:40
В Азербайджане борющимся с коронавирусом врачам выплачены надбавки в размере 20 млн манатов Общество 13:35
AccessBank продолжает поддерживать программу самозанятости (ФОТО) Экономика 13:28
Мэр Баку предупредил руководство ИВ двух районов столицы (ФОТО) Общество 13:24
Радикальное крыло оппозиции пытается выйти из комы посредством "фактора" Тофиг Ягублу — вице премьер Политика 13:17
Потребительский рынок Азербайджана сократился Бизнес 13:06
Дистрибьютор Oracle будет развивать ИТ-индустрию в Азербайджане Бизнес 12:58
Семьи шехидов и лица с инвалидностью получат 1 500 квартир — минтруда Азербайджана Общество 12:57
SOFAZ будет продолжать вносить необходимые тактические изменения в свою инвестиционную деятельность Энергетика 12:53
Стартап студента UNEC стал чемпионом мира (ФОТО) Общество 12:50
Вагиф Ахундов награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение Политика 12:45
В Туркменистане расширяется работа по развитию электроэнергетики Бизнес 12:45
На реконструкцию дорог в Пираллахи выделены 1,4 миллиона манатов - Распоряжение Политика 12:37
SOFAZ не планирует увеличение доли акций в инвестиционном портфеле в этом году Энергетика 12:36
ООН высоко оценил усилия Ирана в борьбе с преступностью Политика 12:30
SOFAZ о продаже валюты на аукционах Энергетика 12:30
В Азербайджане выросло производство сельхозпродукции Экономика 12:27
ВОЗ о влиянии открытия школ в Азербайджане на эпидемиологическую ситуацию Общество 12:27
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 196 Грузия 12:26
Проект «Поддержка виртуального образования» предоставляет уникальные возможности преподавателям страны ИКТ 12:23
СГБ провела операцию по задержанию группы лиц, поставляющих сильнодействующие вещества в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:16
Фильм с участием азербайджанских каскадеров удостоен Гран-при Парижского кинофестиваля (ФОТО) Культура 12:15
NEQSOL Holding поддержал привлечение иностранного медперсонала в Азербайджан в связи с пандемией Общество 12:13
Путешественники назвали азербайджанский музей одним из лучших в мире Культура 12:13
В Азербайджане на COVİD-19 протестированы более 1 млн человек Общество 12:12
В России за сутки выявили 5 670 случаев заражения коронавирусом Россия 12:08
Кабмин Израиля решил закрыть школы с 17 сентября Израиль 12:06
Трамп объявил режим ЧС в Орегоне и Флориде из-за лесных пожаров и урагана "Салли" США 12:06
В Баку пройдут торги по размещению облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Финансы 12:06
Реализация азербайджано-российского проекта в сфере продажи систем ограждений начнется в 2021 году Бизнес 12:03
ВОЗ включила еще одну казахстанскую вакцину от коронавируса в список кандидатных Казахстан 12:01
На туркменском месторождении получен новый приток нефти Энергетика 11:52
Фархад Ахмедов награжден орденом "Достлуг" - Распоряжение Политика 11:46
Посещение школы в определенные дни положительно повлияет на психологическое развитие детей – эксперт Эльчин Сулейманов Общество 11:45
Thomas Cook возобновила деятельность в онлайн-формате Европа 11:31
В Верховном суде Азербайджана создана рабочая группа Общество 11:30
В Азербайджане растёт производство автотранспорта Бизнес 11:25
В Туркменистане расширяют площади для культивации бобовых Бизнес 11:17
В Азербайджане объекты по продаже цветов несут убытки Общество 11:08
BP: В морском терминале Джейхан ведутся плановые ремонтные работы Энергетика 11:02
Мадонна снимет фильм-автобиографию Звёздный мир 11:00
После череды падений азербайджанская нефть вновь начала дорожать Финансы 10:58
Кёнуль Нуруллаева: Несмотря на изменение правил в системе образования, приоритеты не изменились Политика 10:57
Вице-премьеры Узбекистана и России обсудили инвестиционные проекты на $5,8 млрд Узбекистан 10:54
Проезд в бакинских электричках впервые можно будет оплачивать бесконтактными банковскими картами Экономика 10:53
Эльвин Ходжа Ганиев в восьмерке лучших на международном конкурсе Культура 10:47
Два человека погибли при взрыве на северо-востоке Афганистана Другие страны 10:45
Наманганские текстильщики обсуждают вопросы экспорта продукции во Францию Узбекистан 10:41
В Азербайджане объявлена дата проведения второго тура приемного экзамена в резидентуру Общество 10:33
Азербайджан наращивает производство строительного гипса Бизнес 10:25
Туркменская компания увеличивает экспорт полимерной продукции в соседние страны Бизнес 10:24
В Азербайджане начался прием заявлений для рассмотрения апелляций по результатам экзамена по журналистике Общество 10:19
Золото и серебро в Азербайджане подешевели Финансы 10:08
В Азербайджане выросло производство автомобильного бензина Энергетика 10:01
Ёсихидэ Суга стал премьер-министром Японии Другие страны 10:00
Туркменистан и Татарстан расширяют совместное сотрудничество в торгово-экономической области Бизнес 10:00
Выросли доходы госбюджета Азербайджана Финансы 10:00
Семь предприятий запустят в Туркестане до конца года Казахстан 09:59
Курс евро по отношению к азербайджанскому манату вновь начал снижаться Финансы 09:50
Нефтяной терминал Джаск в Иране будет введен в эксплуатацию до конца этого года Энергетика 09:48
Названы лучшие сериалы года Интересное 09:45
ВС Армении более 30 раз за сутки нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:44
Итальянская пресса о политике незаконного заселения на оккупированных территориях Азербайджана Политика 09:40
В России провели первую междугороднюю коммерческую перевозку груза на беспилотном авто Россия 09:39
В период пандемии на строительном рынке Грузии вырос спрос на турецкий цемент Турция 09:37
В Китае грузовик перевернулся на дороге и задавил группу людей Другие страны 09:32
Банки "Апоалим" и "Леуми" подписали соглашения о сотрудничестве с ведущими банками ОАЭ Израиль 09:29
Microsoft построит два крупных центра обработки данных в Новой Зеландии США 09:26
В Чехии зарегистрировали рекорд суточного прироста заразившихся коронавирусом Европа 09:25
В Дашкесане обнаружено место религиозного поклонения, относящееся к периоду бронзового века (ФОТО) Общество 09:24
Суды в Грузии продолжат работу в дистанционном режиме Грузия 09:23
Все новости