В пригороде Баку начато строительство нового железнодорожного моста (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Начался монтаж металлических балок нового железнодорожного моста в районе Хырдаланского круга автомобильной дороги Баку-Губа-граница с Российской Федерацией.
Об этом Trend сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана. Отмечается, что ранее было завершено строительство монолитных железобетонных опор моста:
«Поскольку опоры старого железнодорожного моста создавали помехи нормальному и безопасному движению транспортных средств, было решено снести старый мост и построить новый однопролетный железнодорожный мост арочной конструкции. Новый мост будет длиной 68,5 метра и шириной 12,7 метра».
(Текст: Жаля Гасымова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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