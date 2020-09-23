Армяне уничтожают древние албанские памятники Азербайджана - историк

БАКУ /Trend/ - Армяне уничтожают древние албанские и христианские памятники Азербайджана.

Как передает в среду Trend, об этом в ходе вебинара на тему "Научное происхождение топонима Арсак" сказал научный работник института истории Национальной академии наук Азербайджана Рамин Ализаде.

По его словам, христианские албанские памятники Азербайджана армяне выдают за григорианские.

Ализаде отметил, что в советское время наша доисламская история была, словно, ничейной. Основными специалистами, изучающими эти сферы на Южном Кавказе, были армяне и грузины.

"Албановедением чаще занимались армяне и грузины. В советское время история Азербайджана была на положении второстепенной. Поэтому, хотя две главные столицы Кавказской Албании - Габала и Барда, являются азербайджанскими городами, в советское время ученые обсуждали эти вопросы в России, Армении и Грузии", - сказал Ализаде.

Он добавил, что существует крайняя необходимость в распространении подлинной информации об истории Азербайджана в виртуальном мире.

"Мы видим, что сегодня борьба продолжается и в виртуальном мире. Контактируя в большим количеством людей в виртуальной реальности, нам следует их информировать правдиво, не игнорировать сфальсифицированную информацию, пропагандировать нашу реальную историю", - подчеркнул Рамин Ализаде.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)