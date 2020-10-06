Вынужденный переселенец: Готов ехать в Джабраил хоть сейчас (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - После известия об освобождении Джабраила и большинства сел Джабраильского района я от радости до утра не мог сомкнуть глаза.

Об этом вынужденный переселенец из Джабраила Муса Агакишиев сказал, делясь впечатлениями, нахлынувшими на него после известия об освобождении родного города и ряда сел Джабраильского района в видеопроекте "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah", сообщает во вторник Trend.

Он выразил глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за освобождение оккупированных земель.

«После этой новости мне звонили все друзья и знакомые, телефоны не умолкали. Позвонил брат из России, который спросил, поеду ли я в Джабраил? Я ответил — да, хоть сейчас! Ведь мы родились и выросли на этой земле. У нас там было все».

Другой вынужденный переселенец из Джабраила Сугра Агакишиева сказала, что покинула район в 1993 году: «Армяне окружили нас, и мы вынуждены были перейти через реку Араз. Армяне не щадили никого – ни пожилых, ни молодых, они сожгли все. Мы пережили очень тяжелое время. Но сегодня у меня на глазах слезы радости, я очень взволнована. Очень благодарна Президенту Ильхаму Алиеву. Мы азербайджанцы, счастливый народ, что у нас такой Президент. Низкий поклон нашим солдатам, нашей доблестной армии. Да упокоит Аллах души наших шехидов, я желаю скорейшего выздоровления раненым».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)