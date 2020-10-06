В вузах Азербайджана продлена регистрация поступивших абитуриентов

БАКУ /Trend/ - Регистрация поступивших абитуриентов в учебных заведениях Азербайджана продлена до 12 октября, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Абитуриентам следует пройти регистрацию, представив свои документы в учебные заведения, в которые они поступили, до 12 октября. Регистрация осуществляется вузами в режиме онлайн.

Абитуриенты могут ознакомиться с перечнем необходимых для регистрации документов и порядком заполнения формы онлайн регистрации, посетив соответствующие разделы на сайтах соответствующих вузов.

Не прохождение регистрации в установленные сроки, будет расцениваться как отказ абитуриента от зачисления на соответствующую специальность, а приказ о его поступлении не будет отправлен в вуз.

(Текст: Кямаля Сеидова.)