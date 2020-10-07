Пенсионер из Шеки перевел свою пенсию в Фонд помощи ВС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники министерства труда и социальной защиты населения навестили живущего в Шеки пенсионера Хикмета Мусаева, который перевел 180 манатов из своей пенсии в Фонд помощи ВС Азербайджана, сообщает в среду Trend.

Информация о пенсионере из шекинского села Баш Кюнгют распространилась ранее в соцсетях.

"Я перечислил эти деньги, чтобы в меру своей возможности помочь нашей армии. Я и сам готов отправиться на фронт", - сказал Хикмет Мусаев.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова)