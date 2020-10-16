Рост заражений в осенне-зимний период был ожидаем - Ягут Гараева

БАКУ / Trend/ - Рост заражений в осенне-зимний период был ожидаемым.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, процесс связан с похолоданием: "В последнее время число заражений составляло около 100 человек в сутки, но нас это не обнадеживало. В связи с увеличением респираторных заболеваний в осенне-зимний период ожидаема и активизация вируса".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)