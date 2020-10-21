Мы обязаны свести к нулю число инфицированных COVİD-19 - зампред комитета по здравоохранению Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - В последние дни резко выросла статистика инфицирования коронавирусом. Количество новых случаев заражения вчера достигло 584. По сравнению с началом октября количество активных больных в стране увеличилось почти в три раза и составило 4972 человека. Не исключено, что зарегистрированный несколько дней назад антирекорд числа инфицированных COVİD-19 (649) будет побит.

Об этом в среду сказал Trend зампредседателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент), доктор медицинских наук Рашад Махмудов. Он сообщил, что в нынешних условиях мы не вправе занимать наших медиков борьбой с коронавирусом.

"Азербайджанский народ сегодня всецело должен сказать "нет" коронавирусу не только в плане заботы о своем здоровье, но и для своего солдата, Родины, армии, о которых никто не может забыть ни на минуту. Сегодня мы вынуждены не минимизировать число инфицированных коронавирусом, а свести его к нулю. Давайте не занимать врачей борьбой с COVID-19, позволим им полностью посвятить свои силы нашей армии, солдату, восстановлению здоровья тех, кто получил ранения за наше справедливое дело. Давайте не будем отвлекать внимание Верховного Главнокомандующего и членов правительства от фронта и нашей праведной борьбы", - сказал Рашад Махмудов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)