БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 946 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 228, скончались семь человек, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлены 49 959 случаев инфицирования коронавирусом, из них 41 279 человек вылечились, 671 - скончался, число активных больных – 8 009.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведены 10 037 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего за прошедший период проведены 1 291 534 теста.