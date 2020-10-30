Минобразования Азербайджана о функционировании обучающих курсов

БАКУ /Trend/ - Каких-либо ограничений по поводу функционирования обучающих курсов не предусматривается.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе брифинга сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, обучающие курсы могут продолжать деятельность с условием соблюдения правил, установленных в связи с противодействием пандемии коронавируса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)