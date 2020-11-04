Итоги IDC Security Digital Forum

29 октября международная аналитическая компания IDC провела крупнейшее онлайн-мероприятие IDC Security Digital Forum «Будущее информационной безопасности». В форуме приняли участие более 500 руководителей и специалистов по информационным технологиями и информационной безопасности предприятий из 12 стран Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.

Форум открыли вице-президент IDC в Центральной Азии, Азербайджане и Монголии Андрей Беклемишев и вице-президент IDC Россия и СНГ Роберт Фариш. Мероприятие прошло в динамичном стиле телевизионных новостей. С докладами и в формате интервью выступили 17 экспертов из России и Казахстана, представляющие корпоративных пользователей и ведущих вендоров в сфере ИБ.

В начале года, при планировании данного мероприятия, IDC предполагала сосредоточиться на теме доверия как ключевого фактора успеха цифровой трансформации. Однако кризис, вызванный COVID-19, скорректировал повестку дня.

Множеством примеров из общеевропейских опросов IDC, включающих респондентов из России и стран СНГ поделился Марк Чайлд, руководитель по исследованиям в области информационной безопасности, IDC Европа. Широкое признание в регионе получила идея о том, что безопасность является ключевым элементом успешного преодоления кризиса COVID-19. Из 40 сегментов рынка информационно-коммуникационных технологий, исследуемых компанией IDC в течение кризиса COVID-19, безопасность стала единственной сферой, инвестиции в которую были увеличены относительно изначальных бюджетов на 2020 год. IDC полагает, что эта тенденция сохранится до 2021 года. Среди приоритетов европейские компании определяют: безопасность IoT (41%), операционных технологий (40%), автоматизацию и оркестрацию безопасности (39%), облачную безопасность (37%).

Рискам, связанным с безопасностью, отводится особенно важная роль, поскольку вследствие пандемии многие бизнес-операции претерпели серьезную трансформацию, как пример, многие компании стремительно увеличили объем цифровых транзакций и перешли на взаимодействие в цифровой среде. Весной стало популярным высказывание «внедрение двухлетнего плана по цифровой трансформации за две недели». Зачастую компании сначала переходили на облачные технологии и только потом оценивали ситуацию с точки зрения ИБ. Теперь нам известно множество новых кейсов остановки операционной деятельности компаний из-за атак. «Конечно, при проведении большого объема изменений в сжатые сроки подобный подход может быть оправдан, однако, для обеспечения устойчивости бизнеса, особенно в момент полной неопределенности, важно уделить безопасности как можно больше внимания», — подчеркнул Марк Чайлд.

Форум состоялся при поддержке компаний: Fortinet, Juniper Networks, AMD, Qualys, Palo Alto Networks, PwC, «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ», Positive Technologies, 3M, «M 13», ТАЛМЕР и "Государственной технической службой" Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Информационную поддержку форуму оказали: издание itWeek, телеканал «ПРО БИЗНЕС», информационные порталы ALFA.KZ, Info City, ICT News и Trend news agency.